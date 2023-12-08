8 декабря в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в австрийском Хохфильцене, состоялся женский спринт. В гонке приняли участие 89 спортсменок, в том числе пятеро украинок.

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Эта гонка стала первой в сезоне для Юлии Джимы, пропускавшей гонки в шведском Эстерсунде. К сожалению, дебют в сезоне лидера украинской команды получился неудовлетворительным.

Две украинки забежали в зачетную зону

Джима продемонстрировала недостаточно высокую скорость на лыжне, что вместе с кругом штрафа отправило украинку на 38-ю строчку финишного протокола.

Единственной среди подопечных Николая Зоца, кому удалось идеально отработать на огневых рубежах, стала Анастасия Меркушина. 28-летняя биатлонистка показала свое лучшее выступление в 2023 году, заняв 23 место.

Остальным украинкам не удалось забежать в зачетную зону. Ирина Петренко и Анна Кривонос выступят в персьюте, а Елена Городная досрочно завершила выступление в личных гонках Хохфильцена.

Выиграла гонку норвежка Ингрид Тандреволд, которой покорились все 10 мишеней. Серебряной и бронзовой призерками стали соответственно пробежавшие по кругу штрафа шведка Эльвира Эберг и Жюстин Бреза-Буше.

Результат женского спринта в Хохфильцене

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0) 20:59,9

2. Эльвира Карин Эберг (1+0) +4,9

3. Жустин Бреза-Буше (1+0)+19,7

...

23. Анастасия Меркушина (0+0) +1:35,0

38. Юлия Джима (0+1) +1:57,7

51. Ирина Петренко (0+2) +2:25,1

57. Анна Кривонос (0+1) +2:40,5

68. Елена Городная (1+1) +3:04,3

9 декабря в Хохфильцене пройдут гонки преследования. Начало мужского персьюта запланировано на 13:15 по Киеву, женский состоится на два с половиной часа позже.