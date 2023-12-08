8 декабря состоялась первая гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, начавшегося в австрийском Хохфильцене. В гонке приняли участие 98 спортсменов, в том числе пятеро украинцев.

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Эта гонка стала первой в сезоне для капитана мужской команды Дмитрия Пидручного, пропускавшего гонки в шведском Эстерсунде из-за восстановления после повреждения. Однако возвращение получилось, мягко говоря, не слишком удачным.

Украинцы остались без очков Кубка мира

Пидручный настрелял четыре круга штрафа и показал 52-й результат, с трудом квалифицировавшись в гонку преследования. Впрочем, лучше среди подопечных Юрая Санитры выступил только Антон Дудченко – один промах и 47-е место.

В отличие от Пидручного и Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима и Тарас Лесюк даже не сумели квалифицироваться в гонку преследования. Следует также отметить, что ни одному представителю Украины не удалось отстреляться без промахов.

Именно чистая стрельба, дополненная неплохой скоростью на лыжне, помогла победить норвежцу Тарьей Бё. Компанию ему на пьедестале почета составил еще один норвежец Стурла Легрейд, также идеально отработавший на огневых рубежах, и швед Себастьян Самуэльссон. Последний допустил один промах на лежке.

Результат мужского спринта в Хохфильцене

1. Тарьей Бё (0+0) 24:37,5

2. Стурла Легрейд (0+0)+4,9

3. Себастьян Самуэльссон (1+0) +10,0

...

47. Антон Дудченко (0+1) +2:17,0

52. Дмитрий Пидручный (2+2) +2:26,3

63. Артем Тищенко (0+1) +2:45,8

65. Артем Прима (1+1) +2:48,7

80. Тарас Лесюк (1+2) +3:40,9

Также 8 декабря в Хохфильцене состоится женская спринтерская гонка. Её начало запланировано на 15:25 по Киеву.