8 грудня у межах другого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить в австрійському Гохфільцені, відбувся жіночий спринт. У гонці взяли участь 89 спортсменок, серед них п'ятеро українок.

Читайте також: Невдале повернення Підручного: українці не потрапили до топ-40 стартової гонки в Гохфільцені

Ця гонка стала першою у сезоні для Юлії Джими, яка пропускала гонки у шведському Естерсунді. На жаль, дебют у сезоні лідера української команди вийшов незадовільним.

Дві українки забігли до залікової зони

Джима продемонструвала недостатньо високу швидкість на лижні, що разом із колом штрафу відправило українку на 38-й рядок фінішного протоколу.

Єдиною серед підопічних Миколи Зоца, кому вдалося ідеально відпрацювати на вогневих рубежах, стала Анастасія Меркушина. 28-річна біатлоністка показала свій найкращий виступ у 2023 році, посівши 23 місце.

Решті українок не вдалося забігти до залікової зони. Ірина Петренко та Анна Кривонос виступлять у персьюті, а Олена Городна достроково завершила виступ в особистих гонках Гохфільцена.

Виграла гонку норвежка Інгрід Тандреволд, якій підкорилися усі 10 мішеней. Срібною та бронзовою призерками стали відповідно шведка Ельвіра Еберг та Жюстін Бреза-Буше, які пробігли по колу штрафу.

Результат жіночого спринту в Гохфільцені

1. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) 20:59,9

2. Ельвіра Карін Еберґ (1+0) +4,9

3. Жустін Бреза-Буше (1+0) +19,7

...

23. Анастасія Меркушина (0+0) +1:35,0

38. Юлія Джима (0+1) +1:57,7

51. Ірина Петренко (0+2) +2:25,1

57. Анна Кривонос (0+1) +2:40,5

68. Олена Городна (1+1) +3:04,3

9 грудня у Гохфільцені відбудуться гонки переслідування. Початок чоловічої запланований на 13:15 за Києвом, жіноча відбудеться на дві з половиною години пізніше.