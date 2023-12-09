Две украинки в топ-30: результат гонки преследования в Хохфильцене
В австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Украинки Юлия Джима и Ирина Петренко забежали в тридцатку сильнейших.
9 декабря в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в австрийском Хохфильцене, состоялась женская гонка преследования. В гонке приняли участие 60 спортсменок, преодолевших барьер квалификации в спринте, среди них четыре украинки.
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Лучшей в составе "сине-желтых" стала Юлия Джима, финишировавшая 27-й. Также в топ-30 забежала Ирина Петренко – 29-е место. Обе украинки настреляли по два круга штрафа.
Все украинки промахивались минимум дважды
Еще две представительницы Украины Анастасия Меркушина и Анна Кривонос финишировали за пределами зачетной зоны, не набрав очков в общий зачет Кубка мира. Мекушина допустила 5 промахов, а Кривонос пробежала лишних 300 метров дистанции.
Выиграла гонку шведка Эльвира Карин Эберг, второй финишировала швейцарка Лена Хекки Гросс, а бронзовую медаль завоевала Ингрид-Ландмарк Тандреволд из Норвегии. Все трое призерок ограничились одним промахом на стрельбе.
Результат женской гонки преследования
1. Эльвира Карин Эберг (1+0+0+0) 29:44,6
2. Лена Хекки Гросс (0+0+1+0) +11,2
3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (1+0+0+0) +13,9
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27. Юлия Джима (0+0+1+1) +3:46,6
29. Ирина Петренко (1+0+0+1) +3:47,7
46. Анастасия Меркушина (1+0+0+3) +4:49,4
53. Анна Кривонос (0+0+1+1) +5:51,2.