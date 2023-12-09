9 грудня у межах другого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить в австрійському Гохфільцені, відбулася жіноча гонка переслідування. У гонці взяли участь 60 спортсменок, які подолали бар'єр кваліфікації у спринті, серед них чотири українки.

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Найкращою у складі "синьо-жовтих" стала Юлія Джима, яка фінішувала 27-ю. Також у топ-30 забігла Ірина Петренко – 29-те місце. Обидві українки настріляли по два кола штрафу.

Всі українки хибили мінімум двічі

Ще дві представниці України Анастасія Меркушина та Анна Кривонос фінішували за межами залікової зони, не набравши очок до загального заліку Кубка світу. Мекушина зробила 5 промахів, а Кривонос пробігла зайвих 300 метрів дистанції.

Виграла гонку шведка Ельвіра Карін Еберґ, другою фінішувала швейцарка Лєна Хеккі Гросс, а бронзову медаль завоювала Інґрід-Ландмарк Тандреволд із Норвегії. Всі троє призерок обмежилися одним промахом на стрільбі.

Результат жіночої гонки переслідування

1. Ельвіра Карін Еберґ (1+0+0+0) 29:44,6

2. Лєна Хеккі Гросс (0+0+1+0) +11,2

3. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (1+0+0+0) +13,9

...

27. Юлія Джима (0+0+1+1) +3:46,6

29. Ірина Петренко (1+0+0+1) +3:47,7

46. Анастасія Меркушина (1+0+0+3) +4:49,4

53. Анна Кривонос (0+0+1+1) +5:51,2.

Етап у Гохфільцені завершиться 10 грудня двома естафетами. Чоловіча естафета розпочнеться о 12:30, жіноча запланована на 15:15 за Києвом.