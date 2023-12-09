9 декабря в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в австрийском Хохфильцене, состоялась женская гонка преследования. В гонке приняли участие 60 спортсменок, преодолевших барьер квалификации в спринте, среди них четыре украинки.

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Лучшей в составе "сине-желтых" стала Юлия Джима, финишировавшая 27-й. Также в топ-30 забежала Ирина Петренко – 29-е место. Обе украинки настреляли по два круга штрафа.

Все украинки промахивались минимум дважды

Еще две представительницы Украины Анастасия Меркушина и Анна Кривонос финишировали за пределами зачетной зоны, не набрав очков в общий зачет Кубка мира. Мекушина допустила 5 промахов, а Кривонос пробежала лишних 300 метров дистанции.

Выиграла гонку шведка Эльвира Карин Эберг, второй финишировала швейцарка Лена Хекки Гросс, а бронзовую медаль завоевала Ингрид-Ландмарк Тандреволд из Норвегии. Все трое призерок ограничились одним промахом на стрельбе.

Результат женской гонки преследования

1. Эльвира Карин Эберг (1+0+0+0) 29:44,6

2. Лена Хекки Гросс (0+0+1+0) +11,2

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (1+0+0+0) +13,9

...

27. Юлия Джима (0+0+1+1) +3:46,6

29. Ирина Петренко (1+0+0+1) +3:47,7

46. Анастасия Меркушина (1+0+0+3) +4:49,4

53. Анна Кривонос (0+0+1+1) +5:51,2.

Этап в Хохфильцене завершится 10 декабря двумя эстафетами. Мужская эстафета начнется в 12:30, женская запланирована на 15:15 по Киеву.