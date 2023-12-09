9 декабря в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в австрийском Хохфильцене, состоялась мужская гонка преследования. В гонке приняли участие 60 спортсменов, преодолевших барьер квалификации в спринте, среди них двое украинцев.
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Капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному удался невероятный прорыв с 52-й стартовой на 19-ю итоговую позицию на финише, несмотря на два круга штрафа. Это лучший результат для Украины в личных гонках Кубка мира в этом сезоне.
Йоханнес-Тингнес Бё одержал первую в сезоне победу
Еще один украинец Антон Дудченко допустил суммарно четыре промаха на огневых рубежах и занял 49 место, не набрав очков в общий зачет Кубка мира. Для сравнения, накануне в спринте Дудченко стал 47-м.
Тройку призеров составили норвежские биатлонисты: Иоханнес-Тингнес Бё одержал первую в сезоне личную победу, Йоханнес Дале-Шевдаль финишировал вторым, а бронзовым призером стал победитель спринта Тарьей Бьо. Все 20 мишеней в гонке закрыл лишь финн Яакко Олави Ранта, однако из-за слабой скорости у него лишь 36-я итоговая позиция.
Результат мужского спринта в Хохфильцене
1. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+0+0) 33:05,1
2. Йоханнес Дале-Шевдаль (2+0+1+0) +22,6
3. Тарьей Бё (1+0+1+0) +28,4
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19. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +2:50,2
49. Антон Дудченко (1+1+2+0) +5:13,0