10 грудня у межах другого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить в австрійському Гохфільцені, відбулася чоловіча естафета. У гонці взяли участь 20 команд, серед них і збірна України.

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Українці Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко провели фактично ідеальну гонку, використавши на чотирьох лише три запасні патрони. Це найкраща влучність стрільби серед усіх команд-учасниць.

Ідеальна стрільба не допомогла українцям поборотися за медаль

На жаль, недостатньо висока швидкість на дистанції наразі не дозволяє українцям боротися за медалі. Дудченко фінішував на високому п'ятому місці, зупинившись ледь за крок від квіткової церемонії.

Виграла гонку норвезька четвірка. Срібними призерами стали французи, а в боротьбі за бронзові нагороди німці випередили італійців.

Результат чоловічої естафети

1. Норвегія (0+5) 1:15:38,5

2. Франція (0+6) +28,7

3. Німеччина (1+9) +1:06,9

4. Італія (0+11) +1:24,1

5. Україна (0+3) +2:24,9

6. Швеція (2+14) +2:36,4

Додамо. Етап у Гохфільцені завершиться 10 грудня жіночою естафетною гонкою. Її початок запланований на 15:15 за Києвом.