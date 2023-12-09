Невероятный прорыв: Пидручный забежал в топ-20 персьюта в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Дмитрию Пидручному удалось показать лучший личный результат сборной Украины в сезоне.

9 декабря в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в австрийском Хохфильцене, состоялась мужская гонка преследования. В гонке приняли участие 60 спортсменов, преодолевших барьер квалификации в спринте, среди них двое украинцев.

Читайте также: Ноли не помогли: Меркушина с трудом забежала в топ-25 спринта в Хохфильцене

Капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному удался невероятный прорыв с 52-й стартовой на 19-ю итоговую позицию на финише, несмотря на два круга штрафа. Это лучший результат для Украины в личных гонках Кубка мира в этом сезоне.

Йоханнес-Тингнес Бё одержал первую в сезоне победу

Еще один украинец Антон Дудченко допустил суммарно четыре промаха на огневых рубежах и занял 49 место, не набрав очков в общий зачет Кубка мира. Для сравнения, накануне в спринте Дудченко стал 47-м.

Тройку призеров составили норвежские биатлонисты: Иоханнес-Тингнес Бё одержал первую в сезоне личную победу, Йоханнес Дале-Шевдаль финишировал вторым, а бронзовым призером стал победитель спринта Тарьей Бьо. Все 20 мишеней в гонке закрыл лишь финн Яакко Олави Ранта, однако из-за слабой скорости у него лишь 36-я итоговая позиция.

Результат мужского спринта в Хохфильцене

1. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+0+0) 33:05,1

2. Йоханнес Дале-Шевдаль (2+0+1+0) +22,6

3. Тарьей Бё (1+0+1+0) +28,4

...

19. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +2:50,2

49. Антон Дудченко (1+1+2+0) +5:13,0

9 декабря в Хохфильцене также состоится женская гонка преследования. Начало запланировано на 15:45 по Киеву.