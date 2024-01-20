В субботу, 20 января, в итальянском Антгольце состоялась одиночная смешанная эстафета. Сборная Украины боролась за места в десятке, пишет 24 Канал.

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Стартером сборной Украины была Кристина Дмитренко. Она безупречно отстреляла на первом огневом рубеже, закрыв все мишени. Однако на втором стрельбище украинка дважды ошиблась. Поэтому эстафету Артему Тищенко она передала 12-ю.

На втором этапе уроженец Сумщины сумел подняться на 9 место. В течение гонки украинцы даже могли зацепиться за пятерку. Однако на последних этапах наши спортсмены потеряли несколько позиций и в итоге завершили эстафету на 10-м месте, повторив результат первой гонки сезона.

Победу в одиночной смешанной эстафете одержала сборная Германии, которая воспользовалась одним дополнительным патроном на восьми огневых рубежах. Вторыми финишировали норвежцы, а замкнули подиум представители Австрии.

Результат синг-микста в Антгольце

1. Германия (0+1) 38:58.0

2. Норвегия (0+8)+11.2

3. Австрия (0+4) +28.3

4. Италия (1+6) +37.9

5. Латвия (1+6) +39.1

...

10. Украина (0+6) +1:09.9

Важно! В субботу, 20 января, в Антгольце состоится смешанная эстафета. Гонка начнется в 15.45 по киевскому времени.