У суботу, 20 січня, в італійському Антгольці відбулася одиночна змішана естафета. Збірна України боролася за місця у десятці, пише 24 Канал.

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Стартером збірної України була Христина Дмитренко. Вона бездоганно відстріляла на першому вогневому рубежі, закривши усі мішені. Однак на другому стрільбищі українка двічі схибила. Тож естафету Артему Тищенку вона передала 12-ю.

На другому етапі уродженець Сумщині зумів піднятися на 9-те місце. Протягом гонки українці навіть могли зачепитися за п'ятірку. Проте на останніх етапах наші спортсмени втратили кілька позицій та у підсумку завершили естафету на 10-му місці, повторивши результат першої гонки сезону.

Перемогу в одиночній естафеті здобула збірна Німеччини, яка скористалася лише одним додатковим патроном на восьми вогневих рубежах. Другими фінішували норвежці, а замкнули подіум представники Австрії.

Результат синг-міксту в Антгольці

1. Німеччина (0+1) 38:58.0

2. Норвегія (0+8) +11.2

3. Австрія (0+4) +28.3

4. Італія (1+6) +37.9

5. Латвія (1+6) +39.1

...

10. Україна (0+6) +1:09.9

Важливо! У суботу, 20 січня, в Антгольці відбудеться змішана естафета. Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.