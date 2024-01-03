Начало этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесли из-за непогоды: новое расписание гонок
Источник:IBU
В четверг, 4 января, в Оберхофе должен был начаться четвертый этап Кубка мира по биатлону. Однако погодные условия внесли коррективы.
Резкое потепление, дождь и порывы ветра заставили организаторов соревнований перенести старт этапа в Оберхофе с 4 на 5 января. Об изменениях в расписании сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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Новое расписание гонок в Оберхофе
Таким образом, в первый соревновательный день состоится сразу две гонки – мужской и женский спринты. Все остальные соревнования планируют провести по предварительному плану.
Отметим, что четвертый этап Кубка мира по биатлону продлится с 5 по 7 января. В программе соревнований шесть гонок.
Обновлено расписание четвертого этапа КС
- 5 января, пятница, 12.20. Спринт, мужчины (10 км)
- 5 января, пятница, 15:25. Спринт, женщины (7.5 км)
- 6 января, суббота, 13:25. Преследования, мужчины (12.5 км)
- 6 января, суббота, 15.40. Преследования, женщины (10 км)
- 7 января, воскресенье, 12.30. Эстафета, мужчины (4х7.5 км)
- 7 января, воскресенье, 15.25. Эстафета, женщины (4х6 км)
Кто из украинцев выступит в Оберхофе
Ранее тренерский штаб сборной Украины определился, кто будет соревноваться на этапе Кубка мира в Оберхофе. Женская команда будет выступать в следующем составе: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова и Елена Городная.
По сравнению с предыдущим этапом одно изменение произошла в мужской команде: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко.
- Женский общий зачет Кубка сита возглавляет француженка Жюстин Бреза-Буше. Среди украинок лучший результат у Ирины Петренко – 26-е место.
- В мужском зачете лидирует Йоханнес Бе. В топ-5 входят только норвежские биатлонисты. Представитель Украины Дмитрий Пидручный находится на 34-м месте. Будем надеяться, что наши спортсмены улучшат результаты в новом году.