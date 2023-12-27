Сборная Украины по биатлону продолжает подготовку к возобновлению сезона Кубка мира. 4 января четвертый этап сезона 2023/24 стартует в немецком Оберхофе.
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Николай Зоц определился с составом на этап в Оберхофе
Накануне тренерский штаб женской сборной решил вернуть в состав Любовь Кипьяченкову. После начала сезона на Кубке мира биатлонистка провела два этапа на уровне Кубка IBU, где установила новый личный рекорд.
Шестую биатлонистку на Оберхоф в команде определяли по итогам чемпионата Украины в Сянках: на место напасной претендовали Елена Городная и Александра Меркушина.
В Германию основная женская сборная отправится 2 января. Перед этим команда будет проводить подготовку в рамках минсбора начиная с 28 декабря.