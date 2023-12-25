Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в Оберхофе решил обойтись без запасных. Так что в заявку попали только пятеро спортсменов.
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С одним дебютантом
Впервые в нынешнем сезоне вызов на этап Кубка мира получил Виталий Мандзин. 20-летний биатлонист в декабре выступал на Кубке IBU. На пятое вакантное место Санитра рассматривал две кандидатуры – Артема Тищенко и Дениса Насыко.
По результатам чемпионата Украины тренер выбрал Тищенко, который имел лучший ход в гонках. Таким образом, по сравнению с предыдущим этапом произошло только одно изменение: Тараса Лесюка заменил Виталий Мандзин.
Отметим, что в начале сезона украинские биатлонисты не радуют результатами. В зачет Кубка мира очки набрали три украинца: Дмитрий Пидручный – 72, Антон Дудченко и Артем Тищенко по 3.
Наилучшие результаты среди украинцев демонстрирует Пидручный. Капитан сборной Украины в четырех из пяти личных стартов финишировал в топ-30.