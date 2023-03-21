Без медалей, но с призовыми: сколько заработали украинские биатлонисты на Кубке мира-2023

Десять украинских спортсменов смогли пополнить свои кошельки после сезона КС и ЧМ в этом году. Четырем из них удалось заработать более 10 тысяч евро.

В воскресенье, 19 марта, завершился Кубок мира по биатлону-2023. Он включал в себя девять этапов, а также чемпионат мира, проходивший в середине февраля в Оберхофе.

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На всех этапах была представлена и сборная Украины как в мужском, так и в женском сегментах. Наши спортсмены не получали награды, но смогли заработать неплохие призовые.

Денежные вознаграждения давались биатлонистам за попадание в топ-30 личных гонок, а также в топ-восьмерку в эстафетах. Сообщается, что за все этапы Кубка мира и ЧМ в Обергофе сборная Украины заработала 81 тысячу евро призовых.

Эта сумма была добыта десятью биатлонистами, среди которых семь являются представителями мужской команды. Четырем из них удалось заработать более десяти тысяч евро:

Антон Дудченко – 19 050 евро

Юлия Джима – 14 850 евро

Дмитрий Пидручный – 14 400 евро

Артем Прима – 11 200 евро

Артем Тищенко – 7 100 евро

Денис Насико – 4 900 евро

Богдан Цымбал – 3 800 евро

Анастасия Меркушина – 3 300 евро

Елена Белосюк – 2 150 евро

Тарас Лесюк – 250 евро

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Напомним, что лучшим выступлением Украины стало пятое место в мужской эстафете на этапе Эстерсунда. Еще пять раз представители Украины оказывались в топ-десятке.