Без медалей, но с призовыми: сколько заработали украинские биатлонисты на Кубке мира-2023
Источник:Суспільне Спорт
Десять украинских спортсменов смогли пополнить свои кошельки после сезона КС и ЧМ в этом году. Четырем из них удалось заработать более 10 тысяч евро.
В воскресенье, 19 марта, завершился Кубок мира по биатлону-2023. Он включал в себя девять этапов, а также чемпионат мира, проходивший в середине февраля в Оберхофе.
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На всех этапах была представлена и сборная Украины как в мужском, так и в женском сегментах. Наши спортсмены не получали награды, но смогли заработать неплохие призовые.
Денежные вознаграждения давались биатлонистам за попадание в топ-30 личных гонок, а также в топ-восьмерку в эстафетах. Сообщается, что за все этапы Кубка мира и ЧМ в Обергофе сборная Украины заработала 81 тысячу евро призовых.
Эта сумма была добыта десятью биатлонистами, среди которых семь являются представителями мужской команды. Четырем из них удалось заработать более десяти тысяч евро:
- Антон Дудченко – 19 050 евро
- Юлия Джима – 14 850 евро
- Дмитрий Пидручный – 14 400 евро
- Артем Прима – 11 200 евро
- Артем Тищенко – 7 100 евро
- Денис Насико – 4 900 евро
- Богдан Цымбал – 3 800 евро
- Анастасия Меркушина – 3 300 евро
- Елена Белосюк – 2 150 евро
- Тарас Лесюк – 250 евро
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Напомним, что лучшим выступлением Украины стало пятое место в мужской эстафете на этапе Эстерсунда. Еще пять раз представители Украины оказывались в топ-десятке.