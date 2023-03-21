У неділю, 19 березня, завершився Кубок світу з біатлону-2023. Він включав у себе дев'ять етапів, а також чемпіонат світу, який проходив в середині лютого в Обергофі.

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На всіх етапах була представлена і збірна України як в чоловічому, так і жіночому сегментах. Наші спортсмени не здобували нагород, але змогли заробити непогані призові.

Грошові винагороди давались біатлоністам за потрапляння у топ-30 особистих гонок, а також у топ-вісімку в естафетах. Повідомляється, що за всі етапи Кубка світу та ЧС в Обергофі збірна України заробила 81 тисячу євро призових.

Ця сума була здобута десятьма біатлоністами, серед яких семеро є представниками чоловічої команди. Чотирьом з них вдалось заробити більше десяти тисяч євро:

Антон Дудченко – 19 050 євро

Юлія Джима – 14 850 євро

Дмитро Підручний – 14 400 євро

Артем Прима – 11 200 євро

Артем Тищенко – 7 100 євро

Денис Насико – 4 900 євро

Богдан Цимбал – 3 800 євро

Анастасія Меркушина – 3 300 євро

Олена Білосюк – 2 150 євро

Тарас Лесюк – 250 євро

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Нагадаємо, що найкращим виступом України стало п'яте місце у чоловічій естафеті на етапі в Естерсунді. Ще п'ять разів представники України опинялись у топ-десятці.