Кубок світу з біатлону-2020/2021: чи відбудуться гонки на тлі пандемії
Біатлонний сезон 2020/2021 відбудеться попри пандемію COVID-19. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) розробить декілька варіантів проведення сезону.
Сезон хочуть провести відповідно до плану
В IBU заявили, що прагнуть провести сезон відповідно до плану, інформує ТАСС. Сезон повинен розпочатися 28 листопада у фінському Контіолахті.
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Також в IBU зазначили, що готуються до різних сценаріїв.
Поки рано говорити про те, як буде виглядати майбутній зимовий сезон. Кращим сценарієм як і раніше залишається проведення Кубка світу та інших серій, згідно з розкладом. Однак ми готуємося до різних сценаріїв,
– заявили в IBU.
Там зазначили, що перебувають у діалозі з організаторами гонок, щоб оцінити ситуацію в кожному з місць проведення змагань.
В IBU намагаються передбачити фінансові наслідки проведення заходів без глядачів.
Тепер ми оцінимо отриману інформацію і розробимо альтернативні сценарії підготовки до зими. Додаткова інформація надійде протягом наступних тижнів і місяців,
– повідомили в IBU.
Сезон 2020/2021 триватиме до 21 березня і завершиться у норвезькому Хольменколлені. Чемпіонат світу повинен відбутися з 11 до 21 лютого 2021 року у Поклюці (Словенія).
Календар біатлонного сезону 2020/2021
- 27-29 листопада, Контіолахті (Фінляндія)
- 30 листопада – 6 грудня, Естерсунд (Швеція)
- 7-13 грудня, Хохфільцен (Австрія)
- 14-20 грудня, Ансі (Франція)
- 4-10 січня, Оберхоф (Німеччина)
- 11-17 січня, Рупольдинг (Німеччина)
- 18-24 січня, Антхольц (Італія)
- 9-21 лютого – чемпіонат світу Поклюка (Словенія)
- 23 лютого – 1 березня, Пекін (Китай)
- 8-14 березня, Нове-Мєсто (Чехія)
- 16-21 березня, Хольменколлен (Осло, Норвегія)