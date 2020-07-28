Біатлонний сезон 2020/2021 відбудеться попри пандемію COVID-19. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) розробить декілька варіантів проведення сезону.

Сезон хочуть провести відповідно до плану

В IBU заявили, що прагнуть провести сезон відповідно до плану, інформує ТАСС. Сезон повинен розпочатися 28 листопада у фінському Контіолахті.

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Також в IBU зазначили, що готуються до різних сценаріїв.

Поки рано говорити про те, як буде виглядати майбутній зимовий сезон. Кращим сценарієм як і раніше залишається проведення Кубка світу та інших серій, згідно з розкладом. Однак ми готуємося до різних сценаріїв,

– заявили в IBU.

Там зазначили, що перебувають у діалозі з організаторами гонок, щоб оцінити ситуацію в кожному з місць проведення змагань.

В IBU намагаються передбачити фінансові наслідки проведення заходів без глядачів.

Тепер ми оцінимо отриману інформацію і розробимо альтернативні сценарії підготовки до зими. Додаткова інформація надійде протягом наступних тижнів і місяців,

– повідомили в IBU.

Сезон 2020/2021 триватиме до 21 березня і завершиться у норвезькому Хольменколлені. Чемпіонат світу повинен відбутися з 11 до 21 лютого 2021 року у Поклюці (Словенія).

Календар біатлонного сезону 2020/2021

27-29 листопада, Контіолахті (Фінляндія)

30 листопада – 6 грудня, Естерсунд (Швеція)

7-13 грудня, Хохфільцен (Австрія)

14-20 грудня, Ансі (Франція)

4-10 січня, Оберхоф (Німеччина)

11-17 січня, Рупольдинг (Німеччина)

18-24 січня, Антхольц (Італія)

9-21 лютого – чемпіонат світу Поклюка (Словенія)

23 лютого – 1 березня, Пекін (Китай)

8-14 березня, Нове-Мєсто (Чехія)

16-21 березня, Хольменколлен (Осло, Норвегія)

Минулий сезон був достроково завершений через пандемію. Зокрема, був скасований етап у Норвегії. На інших етапах були скасовані деякі гонки та заборонено вхід глядачам.