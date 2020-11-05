Кубок світу з біатлону-2020/2021: де дивитися онлайн гонки в Україні
Біатлонний сезон-2020/2021 розпочнеться 28-го листопада у Фінляндії та триватиме до 21 березня. Гонки нового біатлонного сезону можна буде дивитися в Україні.
Кубок і чемпіонат світу з біатлону в сезоні 2020/2021 покаже телеканал UA:ПЕРШИЙ. Про це інформує Tribuna.com. Канал транслював біатлон у минулому сезоні.
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"UA: ПЕРШИЙ транслюватиме біатлон в повному обсязі. В Україні багато шанувальників цього виду спорту. Тому для нас важливо якісно висвітлювати кожну подію нового сезону.
Торішні трансляції продемонстрували стабільно високі рейтингові показники. Це свідчення того, що біатлон популярний і потрібний українському глядачеві, а тому повинен бути доступним кожному вболівальнику", – сказав виконавчий продюсер Микита Хорозов.
Де дивитися біатлон онлайн
Телеканал UA: ПЕРШИЙ можна дивитися по телебаченню та онлайн. Онлайн-трансляція гонок доступна за цим посиланням.
Календар Кубка світу
- Контіолахті (Фінляндія) 28-29 листопада
- Контіолахті (Фінляндія) 3-6 грудня
- Хохфільцен (Австрія) 11-13 грудня
- Хохфільцен (Австрія) 17-20 грудня
- Оберхоф (Німеччина) 7-10 січня
- Оберхоф (Німеччина) 13-17 січня
- Антхольц–Антерсельва (Італія) 21-24 січня
- Пекін (Китай) 26 лютого – 1 березня
- Нове–Мєсто (Чехія) 11-14 березня
- Голменколлен (Норвегія) 18-21 березня
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