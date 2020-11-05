Біатлонний сезон-2020/2021 розпочнеться 28-го листопада у Фінляндії та триватиме до 21 березня. Гонки нового біатлонного сезону можна буде дивитися в Україні.

Кубок і чемпіонат світу з біатлону в сезоні 2020/2021 покаже телеканал UA:ПЕРШИЙ. Про це інформує Tribuna.com. Канал транслював біатлон у минулому сезоні.

Це важливо Кубок світу з біатлону: етапи в Оберхофі та Антхольці пройдуть без глядачів

"UA: ПЕРШИЙ транслюватиме біатлон в повному обсязі. В Україні багато шанувальників цього виду спорту. Тому для нас важливо якісно висвітлювати кожну подію нового сезону.

Торішні трансляції продемонстрували стабільно високі рейтингові показники. Це свідчення того, що біатлон популярний і потрібний українському глядачеві, а тому повинен бути доступним кожному вболівальнику", – сказав виконавчий продюсер Микита Хорозов.

Важливо. Перший етап Кубка світу стартує 28 листопада у фінському Контіолахті.

Де дивитися біатлон онлайн

Телеканал UA: ПЕРШИЙ можна дивитися по телебаченню та онлайн. Онлайн-трансляція гонок доступна за цим посиланням.

Календар Кубка світу

Контіолахті (Фінляндія) 28-29 листопада Контіолахті (Фінляндія) 3-6 грудня Хохфільцен (Австрія) 11-13 грудня Хохфільцен (Австрія) 17-20 грудня Оберхоф (Німеччина) 7-10 січня Оберхоф (Німеччина) 13-17 січня Антхольц–Антерсельва (Італія) 21-24 січня Пекін (Китай) 26 лютого – 1 березня Нове–Мєсто (Чехія) 11-14 березня Голменколлен (Норвегія) 18-21 березня

Чемпіонат світу. Поклюка (Словенія) 10-21 лютого.