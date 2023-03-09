Нет скорости: украинки не попали в топ-30 "индивидуалки" в Эстерсунде

9 марта 2023, 16:21
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В четверг, 9 марта, в шведском Эстерсунде стартовал предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Программа соревнований открыла индивидуальная гонка среди женщин.

Сборная Украины была представлена в "индивидуалке" в полном составе: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Белосюк и Любовь Кипьяченкова. Однако количество не всегда приносит качество, пишет 24 канал.

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Провальное выступление украинок

Первой из украинок начала гонку Юлия Джима. Биатлонистка реально претендовала на попадание в топ-15, но две ошибки на третьей стрельбе отбросили Юлию за пределы тридцатки. В итоге Джима заняла лишь 37 место. Сразу за Джимой финишировала Анастасия Меркушина (38-я), которая тоже не закрыла две мишени.

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Елена Белосюк. 36-летняя биатлонистка чисто отстрелялась на четырех огневых рубежах, но уступала соперницам в скорости. Поэтому на финише Елена была 32-й.

Не попали в зачетную зону Дарья Блашко и Любовь Кипьяченкова. Дарья (54 место) с одним промахом на финише проиграла победительнице шесть минут, а Любовь допустила 4 промаха и финишировала лишь 72-й.

Золотая медаль "индивидуалки" в Эстерсунде достались итальянке Доротее Вирер. Она опередила свою соотечественницу Лизу Витоцци на 25,5 секунды. "Бронза" досталась немке Дениз Херрманн-Вик.

Результат индивидуальной гонки среди женщин в Эстерсунде

  • 1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 41:19.6
  • 2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) +25.5
  • 3. Дениз Херрманн-Вик (Германия, 1+0+0+0) +1:38.8

...

  • 32. Елена Белосюк (Украина, 0+0+0+0) +4:41.4
  • 37. Юлия Джима (Украина, 0+0+2+0) +5:01.9
  • 38. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+1+0) +5:04.1
  • 54. Дарья Блашко (Украина, 0+1+0+0) +6:00.4
  • 72. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+0+2+1) +8:32.5
Важно! Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде начнется 9 марта в 17:20 по киевскому времени. Украина будет представлена 5 биатлонистами.
Автор: Сергій Шаховець