Наш квинтет среди сотни биатлонистов: состав сборной Украины в мужском спринте на Кубке мира
Источник:Суспільне Спорт
Юрай Санитра определился со спортсменами, которые выйдут на старт в первом соревновании девятого этапа КС в Голменколлене. Все заявленные биатлонисты попали в список участников.
Кубок мира по биатлону-2023 близится к завершению. В расписании остался только последний этап в норвежском Голменколлене, который начинается уже 16 марта.
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В первый день соревнований пройдет мужской спринт. Сборная Украины определилась с пятеркой биатлонистов, которые выйдут на старт. По правилам, разрешается заявить до пяти участников. Нашу страну в мужском спринте представят следующие спортсмены:
- 18. Артем Прима
- 53. Антон Дудченко
- 59. Денис Насико
- 69. Артем Тищенко
- 90. Богдан Цымбал
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В первую стартовую группу попал только Артем Прима, который начнет под 18 номером. Также в стартовой группе выйдут главные фавориты соревнований – норвежцы Йоханнес Бьо, Ветле Шостад Кристиансен и Штурла Лагрейд. Всего участие в старте примут 109 биатлонистов.