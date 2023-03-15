Кубок світу з біатлону-2023 наближається до завершення. У розкладі залишився лише останній етап у норвезькому Голменколлені, який починається вже 16 березня.

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У перший день змагань пройде чоловічий спринт. Збірна України визначилась із п'ятіркою біатлоністів, які вийдуть на старт у ньому. За правилами дозволяється заявити до п'яти учасників. Нашу країну у чоловічому спринті представлять наступні спортсмени:

18. Артем Прима

53. Антон Дудченко

59. Денис Насико

69. Артем Тищенко

90. Богдан Цимбал

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До першої стартової групи потрапив лише Артем Прима, який почне під 18 номером. Також у стартовій групі вийдуть головні фаворити змагань – норвежці Йоханесс Бьо, Ветле Шостад Крістіансен та Штурла Лагрейд. Всього участь у старті візьмуть 109 біатлоністів.

Важливо знати. Чоловічий спринт у Голменколлені почнеться 16 березня о 16:15 за київським часом, тоді як жіночий призначений на п'ятницю, 17 березня (17:20). Пряма трансляція змагань Кубка світу з біатлону доступна на сайті "Суспільне Спорт".