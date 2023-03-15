Кубок світу з біатлону-2023 наближається до завершення. У розкладі залишився лише останній етап у норвезькому Голменколлені, який починається вже 16 березня.
До теми Найкращий результат сезону: чоловіча збірна України посіла 5 місце під час естафети у Естерсунді
У перший день змагань пройде чоловічий спринт. Збірна України визначилась із п'ятіркою біатлоністів, які вийдуть на старт у ньому. За правилами дозволяється заявити до п'яти учасників. Нашу країну у чоловічому спринті представлять наступні спортсмени:
- 18. Артем Прима
- 53. Антон Дудченко
- 59. Денис Насико
- 69. Артем Тищенко
- 90. Богдан Цимбал
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До першої стартової групи потрапив лише Артем Прима, який почне під 18 номером. Також у стартовій групі вийдуть головні фаворити змагань – норвежці Йоханесс Бьо, Ветле Шостад Крістіансен та Штурла Лагрейд. Всього участь у старті візьмуть 109 біатлоністів.