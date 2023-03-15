Кубок мира по биатлону-2023 близится к завершению. В расписании остался только последний этап в норвежском Голменколлене, который начинается уже 16 марта.

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В первый день соревнований пройдет мужской спринт. Сборная Украины определилась с пятеркой биатлонистов, которые выйдут на старт. По правилам, разрешается заявить до пяти участников. Нашу страну в мужском спринте представят следующие спортсмены:

18. Артем Прима

53. Антон Дудченко

59. Денис Насико

69. Артем Тищенко

90. Богдан Цымбал

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В первую стартовую группу попал только Артем Прима, который начнет под 18 номером. Также в стартовой группе выйдут главные фавориты соревнований – норвежцы Йоханнес Бьо, Ветле Шостад Кристиансен и Штурла Лагрейд. Всего участие в старте примут 109 биатлонистов.

Важно знать. Мужской спринт в Голменколлене начнется 16 марта в 16:15 по киевскому времени, в то время как женский назначен на пятницу, 17 марта (17:20). Прямая трансляция соревнований Кубка мира по биатлону доступна на сайте "Суспільне Спорт".