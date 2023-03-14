Заканчивается Кубок мира по биатлону-2023. Последний этап соревнований пройдет в норвежском Холменколлене с 16 по 19 марта.
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В преддверии турнира сборная Украины объявила состав на девятый этап КС. Как уже ранее было известно, лидер команды Дмитрий Пидручный уже не поможет "сине-желтым" в этом сезоне из-за коронавируса.
Десятка не изменилась
Он выбыл перед восьмым этапом в Эстерсунде, где его заменил Артем Тищенко. По сравнению с соревнованиями в Швеции у сборной Украины не произошло изменений. Нашу команду представят следующие десять биатлонистов:
- Антон Дудченко
- Артем Прима
- Богдан Цымбал
- Денис Насико
- Артем Тищенко
- Юлия Джима
- Елена Билосюк
- Анастасия Меркушина
- Дарья Блашко
- Любовь Кипяченкова
Кроме Подручного, соревнование в Голменколлене такод пропустит и один из сильнейших биатлонистов мира Себастьян Самуэльсон. Швед также восстанавливается после перенесенного наводнения.
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Расписание стартов
Восьмой этап Кубка мира будет проходить четыре дня и будет включать спринты, гонки преследования и масстарты среди мужчин и женщин. Расписание этапа в Голменколлене следующее:
- 16 марта (четверг), 16:15. Спринт, мужчины
- 17 марта (пятница), 16:20. Спринт, женщины
- 18 марта (суббота), 13:45. Гонка преследования, мужчины
- 18 марта (суббота), 16:10. Гонка преследования, женщины
- 19 марта (воскресенье), 13:50. Масс-старт, мужчины
- 19 марта (воскресенье), 16:10. Масс-старт, женщины