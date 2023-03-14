Заканчивается Кубок мира по биатлону-2023. Последний этап соревнований пройдет в норвежском Холменколлене с 16 по 19 марта.

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В преддверии турнира сборная Украины объявила состав на девятый этап КС. Как уже ранее было известно, лидер команды Дмитрий Пидручный уже не поможет "сине-желтым" в этом сезоне из-за коронавируса.

Десятка не изменилась

Он выбыл перед восьмым этапом в Эстерсунде, где его заменил Артем Тищенко. По сравнению с соревнованиями в Швеции у сборной Украины не произошло изменений. Нашу команду представят следующие десять биатлонистов:

Антон Дудченко

Артем Прима

Богдан Цымбал

Денис Насико

Артем Тищенко

Юлия Джима

Елена Билосюк

Анастасия Меркушина

Дарья Блашко

Любовь Кипяченкова

Кроме Подручного, соревнование в Голменколлене такод пропустит и один из сильнейших биатлонистов мира Себастьян Самуэльсон. Швед также восстанавливается после перенесенного наводнения.

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Расписание стартов

Восьмой этап Кубка мира будет проходить четыре дня и будет включать спринты, гонки преследования и масстарты среди мужчин и женщин. Расписание этапа в Голменколлене следующее:

16 марта (четверг), 16:15. Спринт, мужчины

Спринт, мужчины 17 марта (пятница), 16:20. Спринт, женщины

Спринт, женщины 18 марта (суббота), 13:45. Гонка преследования, мужчины

Гонка преследования, мужчины 18 марта (суббота), 16:10. Гонка преследования, женщины

Гонка преследования, женщины 19 марта (воскресенье), 13:50. Масс-старт, мужчины

Масс-старт, мужчины 19 марта (воскресенье), 16:10. Масс-старт, женщины

Стоит знать. После восьми этапов Кубка мира мужская сборная Украины занимает 9 место в общем зачете Кубка нации, тогда как женская идет на 10-й позиции.