Добігає завершення Кубок світу з біатлону-2023. Останній етап змагань пройде у норвезькому Голменколлені з 16 по 19 березня.

До теми Найкращий результат сезону: чоловіча збірна України посіла 5 місце під час естафети у Естерсунді

Напередодні турніру збірна України оголосила склад на дев'ятий етап КС. Як вже раніше було відомо, лідер команди Дмитро Підручний вже не допоможе "синьо-жовтим" цього сезону через коронавірус.

Десятка не змінилась

Він вибув перед восьмим етапом в Естерсунді, де його замінив Артем Тищенко. У порівнянні зі змаганнями у Швеції у збірній України не відбулося змін. Нашу команду представлять наступні десять біатлоністів:

Антон Дудченко

Артем Прима

Богдан Цимбал

Денис Насико

Артем Тищенко

Юлія Джима

Олена Білосюк

Анастасія Меркушина

Дар'я Блашко

Любов Кип'яченкова

Окрім Підручного, змагання в Голменколлені такод пропустить і один з найсильніших біатлоністів світу Себастьян Самуельссон. Швед також відновлюється після перенесеного ковіду.

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Розклад стартів

Восьмий етап Кубка світу проходитиме чотири дні і буде включати в себе спринти, гонки переслідування та масстарти серед чоловіків та жінок. Розклад етапу в Голменколлені наступний:

16 березня (четвер), 16:15. Спринт, чоловіки

Спринт, чоловіки 17 березня (п'ятниця), 16:20. Спринт, жінки

Спринт, жінки 18 березня (субота), 13:45. Гонка переслідування, чоловіки

Гонка переслідування, чоловіки 18 березня (субота), 16:10. Гонка переслідування, жінки

Гонка переслідування, жінки 19 березня (неділя), 13:50. Масстарт, чоловіки

Масстарт, чоловіки 19 березня (неділя), 16:10. Масстарт, жінки

Варто знати. Після восьми етапів Кубка світу чоловіча збірна України посідає 9 місце у загальному заліку Кубка нацй, тоді як жіноча йде на 10-ій позиції.