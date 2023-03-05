В одиночной смешанной эстафете честь Украины будут защищать Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал. Украинские биатлонисты будут выступать с семеркой на биби.

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Отметим, что в предыдущих гонках на седьмом этапе Кубка мира лучшим результатом Меркушиной было 26 место в преследовании. Та же позиция, которая была в спринте. Зато Цимбал в мужском персьюте стал 31-м, улучшив свою ситуацию на 13-ю строчку.

Состав Украины на одиночную смешанную эстафету

7-1. Анастасия Меркушина

7-2. Богдан Цымбал

Обратите внимание! Одиночная смешанная эстафета в Нове-Место стартует в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, что перед этой гонкой 5 марта состоится смешанная эстафета. Украина выступит в следующем составе Юлия Джима, Елена Белосюк, Артем Прима и Антон Дудченко. К сожалению, из-за проблем с горлом заключительные гонки седьмого этапа Кубка мира пропустит капитан мужской команды Дмитрий Пидручный.

После этих эстафет биатлонисты переезжают в шведский Эстерсунд, где состоится предпоследний этап Кубка мира-2022/2023. В Швеции биатлонисты сразятся в "индивидуалках", масс-стартах и традиционных эстафетах. Этап будет проходить с 9 по 12 марта.