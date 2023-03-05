В одиночній змішаній естафеті честь України захищатимуть Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал. Українські біатлоністи будуть виступати із сімкою на бібі.

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Відзначимо, що у попередніх гонках на сьомому етапі Кубка світу найкращим результатом Меркушиної було 26-те місце у переслідуванні. Та сама позиція, яка була у спринті. Натомість Цимбал у чоловічому персьюті став 31-м, покращивши свою ситуацію на 13-ть сходинок.

Склад України на одиночну змішану естафету

7-1. Анастасія Меркушина

7-2. Богдан Цимбал

Зверніть увагу! Одиночна змішана естафета у Нове-Мєсто стартує о 16:15 за київським часом.

Нагадаємо, що перед цією гонкою 5 березня відбудеться змішана естафета. Україна виступить у наступному складі: Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима та Антон Дудченко. На жаль, через проблеми з горлом заключні гонки сьомого етапу Кубка світу пропустить капітан чоловічої команди Дмитро Підручний.

Після цих естафет біатлоністи переїжджають у шведський Естерсунд, де відбудеться передостанній етап Кубка світу-2022/2023. У Швеції біатлоністи позмагаються в "індивідуалках", мас-стартах та традиційних естафетах. Етап відбуватиметься з 9-го по 12-те березня.