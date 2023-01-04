Под вопросом выступление олимпийской чемпионки: кто представит Украину в женском спринте в Поклюке

В четверг, 5 января, в словенской Поклюке стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23. Программу соревнований откроет женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист на первую гонку Кубка мира в 2023 году. Состав сборной Украины не претерпел изменений по сравнению с этапом в Анси. Однако, вполне возможно, что гонку пропустит титулованная украинская биатлонистка.

Читайте также Украина впервые за последние 6 лет выступит на Универсиаде: определен состав сборной по биатлону

Как отмечает Суспильне Спорт со ссылкой на комментарий тренера сборной Украины Александра Кравченко, участие в спринте Елены Билосюк под вопросом. Олимпийская чемпионка 2014 простудилась в канун новогодних праздников и еще полностью не восстановилась.

Однако Билосюк попала в стартовый лист спринтерской гонки под номером 95.

Состав сборной Украины на спринт

4. Анастасия Меркушина

7. Юлия Джима

44. Дарья Блашко

69. Анна Кривонос

95. Елена Билосюк

Женская спринтерская гонка в Поклюке начнется 5 января в 15.20 по киевскому времени.

Напомним, что на предыдущих трех этапах Кубка мира лучший результат в спринте среди украинок показала Елена Билосюк. Она финишировала 29-й на этапе в Анси.

Программа четвертого этапа Кубка мира в Поклюке