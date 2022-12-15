Возвращение олимпийской чемпионки: стартовый лист сборной Украины на женский спринт в Анси

Во французском Анси продолжаются соревнования третьего этапа Кубка мира по биатлону. Среди участников женского спринта обращает внимание возвращение в состав "сине-желтых" Юлии Джимы.

16 декабря в Анси состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Сборная Украины будет представлена в соревновании пятью биатлонистками.

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По сравнению с предыдущим этапом произошло одно изменение – вместо 17-летней Александры Меркушиной выступит опытная Юлия Джима. Лидер сборной Украины поборола COVID-19, из-за которого пропустила этапы в Контиолахти и Хохфильцене.

Первыми среди украинских биатлонсток будут стартовать Елена Белосюк и Анастасия Меркушина, за ними Юлия Джима и Дарья Блашко, а последней побежит Анна Кривонос.

Состав сборной Украины на спринт

5. Елена Белосюк

30. Анастасия Меркушина

46. Юлия Джима

59. Дарья Блашко

87. Анна Кривонос

Женская спринтерская гонка начнется в 15.15 по киевскому времени.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Контиолахти лучший результат среди украинок в спринте показала Анна Кривонос, финишировавшая 54-й. В Хохвильцене наши биатлонистки несколько улучшили результаты. На втором этапе Анастасия Меркушина заняла 35 место.