Есть из расположения женской команды и положительные новости. На третьем этапе Кубка мира по биатлону вернется лидер сборной Юлия Джима.

Стоит прочесть Дудченко отыграл 15 позиций в преследовании, дежавю тройки призеров в Хохфильцене

32-летняя биатлонистка не провела в новом сезоне еще ни одной гонки. Джима пропустила этапы Кубка мира в финском Контиолахте и австрийском Хохфильцене из-за положительного теста на коронавирус.

Интересно, что Юлия была в стартовом письме спринта в первой гонке сезона в Контиолахте, но в момент ее заменила Елена Белосюк.

Джима сменит в заявке сборной 17-летнюю дебютантку Александру Меркушину.