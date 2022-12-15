16 грудня в Ансі відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів. Збірна України буде представлена у змаганні п'ятьма біатлоністками.

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У порівнянні з попереднім етапом відбулася одна зміна – замість 17-річної Олександри Меркушиної виступить досвідчена Юлія Джима. Лідерка збірної України поборола COVID-19, через який пропустила етапи у Контіолахті та Хохфільцені.

Першими серед українських біатлонсток стартуватимуть Олена Білосюк та Анастасія Меркушина, за ними Юлія Джима та Дар'я Блашко, а останньою побіжить Анна Кривонос.

Склад збірної України на спринт

  • 5. Олена Білосюк
  • 30. Анастасія Меркушина
  • 46. Юлія Джима
  • 59. Дар'я Блашко
  • 87. Анна Кривонос

Нагадаємо, на першому етапі Кубка світу в Контіолахті найкращий результат серед українок у спринті показала Анна Кривонос, яка фінішувала 54-ю. У Хохвільцені наші біатлоністки дещо покращили результати. На другому етапі Анастасія Меркушина зайняла 35-те місце.