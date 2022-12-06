Два дебютанта: сборная Украины удивила составом на этап Кубка мира в Хохфильцене
Источник:Суспільне Спорт
Сборная Украины объявила состав команды на второй этап Кубка мира-2022/2023, который пройдет в Хохфильцене. Как в женской, так и в мужской команде есть дебютанты.
Женский спринт откроет программу второго этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Наставники обеих украинских команд удивили своими заявками.
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Следовательно, в составе мужской сборной произошли изменения . Нет в заявке на этап в австрийском Хохфильцене лидера и капитана команды Дмитрия Пидручного, у которого возникли проблемы с коленом. Биатлонист из Тернополя вместе с командой прилетел в Австрию, но ради медицинского обследования, которое покажет серьезность проблем с ногой.
Также в списке Украины не нашлось места Денису Насико, отправившемуся выступать за страну на Кубке IBU. Вместо него к команде присоединился Виталий Мандзина. В Хохфильцене может пройти дебют 19-летнего биатлониста.
Состав мужской сборной Украины
- Виталий Мадзин
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
- Богдан Цымбал
В составе женской сборной Украины тоже не без замен. Вместо Юлии Джимы, получившей положительный тест на коронавирус, в Хохфильцен поехала еще одна дебютантка 17-летняя Александра Меркушина. Вместе с ней к команде присоединилась ее родная сестра Анастасия.
Также из сборной в Австрию отправилась Елена Белосюк, которая должна была пропускать индивидуалку на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахте. Однако вышла на старт из-за пропуска гонки Джимы и Ирины Петренко.
Петренко, у которой были проблемы с горлом, тоже не попала в заявку.
Состав женской сборной Украины
- Анна Кривонос
- Анастасия Меркушина
- Александра Меркушина
- Дарья Блашко
- Елена Белосюк
Напомним, что на этапе Кубка мира в Хохфильцене поклонники биатлона смогут насладиться спринтами, гонками преследования и эстафетами. Соревнования в Австрии продлятся с 8 по 11 декабря.