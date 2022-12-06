Жіночий спринт відкриє програму другого етапу Кубка світу-2022/2023 з біатлону. Наставники обох українських команд здивували своїми заявками.

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Відтак, у складі чоловічої збірної відбулись зміни. Немає у заявці на етап в австрійському Хохфільцені лідера та капітана команди Дмитра Підручного, у якого виникли проблеми з коліном. Біатлоніст із Тернополя разом із командою прилетів в Австрію, але лише заради медичного обстеження, яке покаже серйозність проблем із ногою.

Також у списку України не знайшлось місця Денису Насико, який відправився виступати за країну на Кубку IBU. Замість нього до команди доєднався Віталій Мандзина. У Хохфільцені може відбутись дебют 19-річного біатлоніста.

Склад чоловічої збірної України

Віталій Мадзин

Артем Прима

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Богдан Цимбал

У складі жіночої збірної України теж не без замін. Замість Юлії Джими, яка отримала позитивний тест на коронавірус, у Хохфільцен поїхала ще одна дебютантка 17-річна Олександра Меркушина. Разом із нею до команди доєдналась її рідна сестра Анастасія.

Також зі збірної в Австрію відправилась Олена Білосюк, яка повинна була пропускати "індивідуалку" на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті. Однак вийшла на старт через пропуск гонки Джими та Ірини Петренко.

Петренко, у якої були проблеми із горлом, теж не потрапила у заявку.

Склад жіночої збірної України

Анна Кривонос

Анастасія Меркушина

Олександра Меркушина

Дар'я Блашко

Олена Білосюк

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу у Хохфільцені прихильники біатлону зможуть насолодитись спринтами, гонками переслідування та естафетами. Змагання в Австрії триватимуть з 8 по 11 грудня.