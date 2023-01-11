Программу пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге откроет индивидуальная мужская гонка на 20 километров. На старт выйдет 101 биатлонист, в том числе пятеро украинцев.

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Лидеры сборной Украины Артем Прима и Антон Дудченко продолжают восстановление после болезней. Тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на помощь опытных биатлонистов в эстафете.

Таким образом, свой шанс поучаствовать в Кубке мира получили остальные биатлонисты. В первой стартовой группе будут бежать Богдан Цимбал и Артем Тищенко. Во вторую группу попали Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко. А последним из украинцев выйдет на старт Денис Насико.

Стартлист мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге

24. Богдан Цымбал

40. Артем Тищенко

56. Тарас Лесюк

78. Руслан Ткаленко

89. Денис Насико

Важно! Мужская индивидуальная гонка на 20 км состоится в Рупольдинге 11 января. Старт в 15.10. Гонку можно будет посмотреть на платформе Суспильне Спорт.

Пятый этап Кубка мира по биатлону продлится в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января. Болельщиков ожидают индивидуальные гонки среди женщин и мужчин, классические эстафеты и масс-старты.

Программа пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге