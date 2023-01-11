Программу пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге откроет индивидуальная мужская гонка на 20 километров. На старт выйдет 101 биатлонист, в том числе пятеро украинцев.
Читайте также Заскучал на больничном за лыжами: Подручный провел первую тренировку после операции - фото
Лидеры сборной Украины Артем Прима и Антон Дудченко продолжают восстановление после болезней. Тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на помощь опытных биатлонистов в эстафете.
Таким образом, свой шанс поучаствовать в Кубке мира получили остальные биатлонисты. В первой стартовой группе будут бежать Богдан Цимбал и Артем Тищенко. Во вторую группу попали Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко. А последним из украинцев выйдет на старт Денис Насико.
Стартлист мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге
- 24. Богдан Цымбал
- 40. Артем Тищенко
- 56. Тарас Лесюк
- 78. Руслан Ткаленко
- 89. Денис Насико
Пятый этап Кубка мира по биатлону продлится в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января. Болельщиков ожидают индивидуальные гонки среди женщин и мужчин, классические эстафеты и масс-старты.
Программа пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге
- 11 января (среда). Индивидуальная гонка, мужчины. Начало в 15:10.
- 12 января (четверг). Индивидуальная гонка женщины. Начало в 15:10.
- 13 января (пятница). Эстафета, мужчины. Начало в 15:25.
- 14 января (суббота). Эстафета, женщина. Начало в 15:25.
- 15 января (воскресенье). Масс-старт, мужчины. Начало в 13.30.
- 15 января (воскресенье). Масс-старт, женщины. Начало в 15:45.