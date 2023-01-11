Програму п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу відкриє чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів. На старт вийдуть 101 біатлоніст, в тому числі п'ятеро українців.
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Лідери збірної України Артем Прима та Антон Дудченко продовжують відновлення після хвороб. Тренерський штаб збірної України розраховує на допомогу досвідчених біатлоністів в естафеті.
Таким чином, свій шанс взяти участь у Кубку світу отримала решта біатлоністів. У першій стартовій групі бігтимуть Богдан Цимбал та Артем Тищенко. До другої групи потрапили Тарас Лесюк і Руслан Ткаленко. А останнім з українців вийде на старт Денис Насико.
Стартлист чоловічої індивідуальної гонки у Рупольдингу
- 24. Богдан Цимбал
- 40. Артем Тищенко
- 56. Тарас Лесюк
- 78. Руслан Ткаленко
- 89. Денис Насико
П'ятий етап Кубка світу з біатлону триватиме в німецькому Рупольдингу з 11 по 15 січня. Уболівальників очікують індивідуальні гонки серед жінок та чоловіків, класичні естафети та масстарти.
Програма п'ятого етапу Кубка світу в Рупольдингу
- 11 січня (середа). Індивідуальна гонка, чоловіки. Початок о 15:10.
- 12 січня (четвер). Індивідуальна гонка, жінки. Початок о 15:10.
- 13 січня (п'ятниця). Естафета, чоловіки. Початок о 15:25.
- 14 січня (субота). Естафета, жінки. Початок о 15:25.
- 15 січня (неділя). Масстарт, чоловіки. Початок о 13:30.
- 15 січня (неділя). Масстарт, жінки. Початок о 15:45.