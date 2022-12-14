Еще один шанс для дебютанта: стартовый лист сборной Украины на мужской спринт в Анси
Источник:Общественное Спорт
В четверг, 15 декабря, во французском Анси стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Тренерский штаб сборной Украины определился с участниками мужской спринтерской гонки.
В программе первого дня третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси состоится только мужская спринтерская гонка. Украина выступит в спринте в том же составе, что и на этапе в Хохфильцене.
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Радует возвращение Тараса Лесюка, пропустившего гонку преследования в Хохфильцене. Именно Тарас будет замыкать квинтет украинцев. Еще одну возможность проявить себя получит 19-летний Виталий Мандзин. Первыми же среди украинцев начнут гонку опытные Артем Прима и Антон Дудченко.
Состав сборной Украины на спринт
- 16. Артем Прима
- 18. Антон Дудченко
- 40. Богдан Цымбал
- 82. Виталий Мандзин
- 101. Тарас Лесюк
Напомним, на первом этапе в Контиолахте лучший результат среди украинцев в спринте показал Артем Прима, финишировавший 30-м. В Хохфильцене Антон Дудченко показал 38-й результат в спринтерской гонке.