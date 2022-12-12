В австрийском Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23. В заключительный день соревнований состоялся мужской персьют, в котором выступил только один представитель Украины – Антон Дудченко.

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Украинец вышел на старт 38-м, имея отставание от лидера в 2 минуты и 23 секунды. Наш спортсмен сумел отыграть 15 позиций и финишировать в топ-25.

Дудченко: Гонка преследования – это всегда интересно

После гонки Антон прокомментировал свое выступление в персьюте.

Я доволен, что эта гонка у меня получается, хорошо, когда есть контактная борьба, когда все борются друг с другом, это всегда интересно. Возможно, она мне просто подходит, что так удается улучшать позиции,

– отметил Дудченко.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Контиолахти Антон Дудченко тоже отлично выступил в гонке преследования. 25-летний биатлонист стартовал 59-м, а на финише был 18-м.

Важно! Третий этап Кубка мира по биатлону состоится 15 – 18 декабря во французском Ансе. Во Франции состоятся спринтерские гонки, персьюты и первые в сезоне масс-старты.