Только две украинки смогли отобраться в гонку преследования – Дарья Блашко и Анна Кривонос. Первой на трассу под 54-м номером и с отставанием почти в две минуты вышла Кривонос, сообщает 24 канал .

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Неудачная гонка от украинок

Блашко же в последней 60-й вступала в гонку преследования. Ее отставание составляло 2 минуты и 7 секунд.

К сожалению, украинские биатлонистки не смогли улучшить свои позиции на финише. Первые две стрельбы Кривонос прошли отлично – 10 из 10. Зато один недостаток в третьем и два промаха на последнем огневом рубеже снова отбросили Анну далеко за пределы зачетной зоны. На финише Кривонос показала 49-й результат.

Суммарно Блашко промахнулась пять раз и поднялась только на одну ступеньку – 59-е место с отставанием в 6 минут и 34 секунды.

Еще одна неудачная гонка от представительниц Украины.

Триумфатором преследования стала француженка Жюлья Симон, выбившая 20 из 20 и поднявшаяся на высшую ступеньку пьедестала.

Опытная Доротея Вирер также с превосходной точностью 20 из 20 финишировала второй. Итальянка проиграла победительнице гонки почти 12 секунд.

Тройку лучших заперла шведка Эльвира Эберг.

Интересно, что ни один из призер гонки преследования не был на пьедестале по итогам спринта.

Результаты женской гонки преследования

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0) 31:13,0

2. Доротея Вирер (Италия. 0+0+0+0) +11,9

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +21,7

...

49. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+2) +5:04,2

59. Дарья Блашко (1+0+3+1) +6:34,9

На этом первый этап Кубка мира-2022/2023 окончен. Результаты Украины вообще не очень дают надежду болельщикам биатлона.

Второй этап состоится в австрийском Хохфильцене и 8 декабря начнется женским спринтом.