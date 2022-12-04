Лише дві українки змогли відібратись у гонку переслідування – Дар'я Блашко та Анна Кривонос. Першою на трасу під 54-м номером та із відставанням у майже дві хвилини вийшла Кривонос, повідомляє 24 канал.

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Невдала гонка від українок

Блашко ж останньою 60-ю вступала у гонку переслідування. Її відставання складало 2 хвилини та 7 секунд.

На жаль, українські біатлоністки не змогли покращити свої позиції на фініші. Перші дві стрільби Кривонос пройшла на відмінно – 10 із 10. Натомість одна хиба у третьому та два промахи на останньому вогневому рубежі знову відкинули Анну далеко за межі залікової зони. На фініші Кривонос показала 49-й результат.

Сумарно Блашко схибила п'ять разів та підійнялась лише на одну сходинку – 59-те місце із відставанням у 6 хвилин та 34 секунди.

Ще одна невдала гонка від представниць України.

Тріумфаторкою переслідування стала француженка Жюлья Сімон, яка вибила 20 із 20 та підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу.

Досвідчена Доротея Вірер також із чудовою точністю 20 із 20 фінішувала другою. Італійка програла переможниці гонки майже 12 секунд.

Трійку найкращих замкнула шведка Ельвіра Еберг.

Цікаво, що жодна з призерок гонки переслідування не були на п'єдесталі за підсумками спринту.

Результати жіночої гонки переслідування

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+0) 31:13,0

2. Доротея Вірер (Італія. 0+0+0+0) +11,9

3. Ельвіра Карін Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +21,7

...

49. Анна Кривонос (Україна, 0+0+1+2) +5:04,2

59. Дар'я Блашко (1+0+3+1) +6:34,9

На цьому перший етап Кубка світу-2022/2023 закінчений. Результати України взагалі не дуже дають надію для уболівальників біатлону.

Другий етап відбудеться в австрійському Хохфільцені та розпочнеться 8 грудня жіночим спринтом.