На старт чоловічої спринтерської гонки тренерський штаб збірної України не зміг виставити Дмитра Підручного, який заліковує травму коліну. Тож українська п'ятірка мала наступний склад: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Денис Насико.
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Результати українців у спринті
Першим спринтерську гонку серед українців розпочав Артем Прима. Біатлоніст допустив лише одну хибу, не закривши мішень на другому вогневому рубежі. Артему вдалося зачепитися за топ-30, потрапивши в залікову зону.
Також в залік потрапили Богдан Цимбал і Тарас Лесюк. Українці фінішували відповідно на 36 і 40 місцях. Варто відзначити виступ Тараса, який закрив всі мішені.
Антон Дудченко та Денис Насико допустили по два промахи. Вони суттєво поступалися в швидкості суперникам.
У підсумку чотири українця відібралися у гонку переслідування. Денис Насико опинився за межею топ-60.
А переможцем спринтерської гонки став норвежець Йоганнес Бьо. Олімпійський чемпіон Пекіну випередив свого співвітчизника Штурлу Легрейда на 10,5 секунд. Трійку призерів замкнув німець Роман Реєс.
Кубок світу. Етап у Контіолагті, спринт (чоловіки)
- 1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1) 23:09.0
- 2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +10.5
- 3. Роман Реєс (Німеччина, 0+0) +28.8
- 4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +36.2
- 5. Емільєн Жаклен (Франція, 1+0) +39.5
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- 30. Артем Прима (0+1) +1:46.9
- 36. Богдан Цимбал (1+0) +1:59.5
- 40. Тарас Лесюк (0+0) +2:03.0
- 59. Антон Дудченко (2+0) +2:30.6
- 84. Денис Насико (1+1) +3:14.6