В первом матче Ривер Плейт победил дома со счетом 2:1. А уже в Бразилии сильнее оказался Интернасьональ. При этом команда до последней минуты побеждала с комфортным счетом 2:0, а один из голов забил бывший полузащитник донецкого Шахтера Алин Патрик.

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В составе бразильского клуба оказалось немало игроков, имевших опыт выступлений в чемпионате Украины. Кроме уже упомянутого Алана Патрика, являющегося капитаном команды, это и бывшие "горняки" Луис Адриано и Витао. А также бывший полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена.

Но на 90-й минуте гостям удалось забить гол и сравнять счет по сумме двух матчей. Для определения победителя пары пришлось пробивать послематчевые пенальти.

Первые шесть ударов каждая из команд реализовала уверенно. А вот с седьмыми ударами так не получилось.

Первыми пробивали игроки Ривер Плейт. И седьмой удар пошел бить Пабло Солари. И отправил мяч в ворота. Но его не засчитали. После просмотра VAR арбитр обнаружил, что игрок сделал два прикосновения к мячу во время удара. Все потому, что игрок поскользнулся во время разбега, и перед ударом случайно задел мяч. После просмотра VAR, взятие ворот не было засчитано.

Смотрите видео, как арбитр не засчитал удар после помощи VAR

Следующим пробивал Де Пена. И мог принести победу Интернасьоналю. Но он попал в штангу, поэтому команды продолжили серию послематчевых пенальти.

Правда, на этом вмешательство арбитра не закончилось. Ведь при ударе Солари он шипами вырвал часть газона именно там, где отметка для пробития пенальти. Так что арбитр через некоторое время решил поменять ворота для пробития пенальти. Так что команды перешли на другую половину поля.

Но продолжалось там все недолго. Сначала Рохас не реализовал свой удар, попав в перекладину. А в бразильской команде десятый удар решили доверить голкиперу Рочету. Он свою шанс не упустил, принеся победу Интернасьоналю. Следовательно, и выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

Обзор матча Интернасьональ – Ривер Плейт с серией пенальти