У першому матчі Рівер Плейт переміг вдома з рахунком 2:1. А вже в Бразилії сильнішим виявився Інтернасьональ. При цьому команда до останньої хвилини перемагала з комфортним рахунком 2:0, а один з голів забив колишній півзахисник донецького Шахтаря Алін Патрік.

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Загалом в складі бразильського клубу виявилося чимало гравців, які мали досвід виступів в чемпіонаті України. Окрім вже згаданого Алана Патріка, який є капітаном команди, це і колишні "гірники" Луїс Адріано та Вітао. А також колишній півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена.

Та на 90-й хвилині гостям вдалося забити гол, і зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Відтак для визначення переможця пари довелося пробивати післяматчеві пенальті.

Перші шість ударів кожна з команд реалізувала впевнено. А от з сьомими ударами так не склалося.

Першими пробивали гравці Рівер Плейт. І сьомий удар пішов бити Пабло Соларі. І він відправив м'яч у ворота. Але його не зарахували. Після перегляду VAR, арбітр виявив, що гравець зробив два доторки до м'яча під час удару. Все через те, що гравець послизнувся під час розбігу, і перед ударом випадково зачепив м'яч. Тож після перегляду VAR, взяття воріт не було зараховано.

Дивіться відео, як арбітр не зарахував удар після допомоги VAR

Наступним пробивав Де Пена. І міг принести перемогу Інтернасьоналю. Але він влучив у штангу, тож команди і далі продовжили серію післяматчевих пенальті.

Правда на цьому втручання арбітра не закінчилося. Адже під час удару Соларі, він шипами вирвав частину газону саме там, де позначка для пробиття пенальті. Тож арбітр через деякий час вирішив поміняти ворота для пробиття пенальті. Тож команди перейшли на іншу половину поля.

Та тривало там все не довго. Спочатку Рохас не реалізував свій удар, влучивши в перекладину. А в бразильській команді десятий удар вирішили довірити голкіперу Рочету. Він свою спробу не змарнував, принісши перемогу Інтернасьоналю. Відтак і вихід у чвертьфінал Кубка Лібертадорес.

Огляд матчу Інтернасьональ – Рівер Плейт із серією пенальті