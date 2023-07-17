В стиле Марадоны: гол форварда Фейеноорда принес сборной Мексике Золотой кубок КОНКАКАФ

За океаном завершился розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ. Победитель трофея определился в противостоянии сборных Мексики и Панамы.

Мексика – Панама 1:0

Гол: Хименес, 88

В ночь с 16 на 17 июля в Инглвуде (США, штат Калифорния) состоялся финальный матч розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ. За титул чемпиона Северной Америки боролись Мексика и сенсационная Панама, пишет 24 Канал.

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Финалист Кубка КОНКАКАФ сборная Панамы стала настоящим открытием турнира. На пути к решающему поединку "Канальщики" в четвертьфинале разгромили Катар (4:0), а в полуфинале сенсационно выбили из розыгрыша сборную США (1:1, 5:4 в серии пенальти).

До 88-й минуты финального поединка счет держался ничейный – 0:0. Панама имела все шансы впервые завоевать Кубок КОНКАКАФ. Все перечеркнул форвард "зеленых" Сантьяго Хименес. За две минуты до завершения поединка нападающий Фейеноорда получил мяч в центре поля, обыграл защитника и вышел один на один с голкипером. Не сближаясь с вратарем, Хименес точно пробил в правый угол ворот.

Видео гола Хименеса

Сборная Мексики выиграла свой рекордный 12-й Кубок КОНКАКАФ. Панама в третий раз стала вицечемпионом. Отметим, что второе место по количеству трофеев занимает сборная США – 7 побед в финалах.