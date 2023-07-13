На "Золотом кубке" Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна прошли полуфинальные матчи. Стали известны финалисты тамошнего первенства. 24 Канал.

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Турнир без громких фамилий

Участие в "Золотом кубке" приняли 16 коллективов, которые были поделены на 4 группы по 4 команды. Однако, как уже все привыкли, в финал выходят только две команды, которые продемонстрировали высочайший класс и самое большое желание поднять над головой заветный трофей. В этом году ими стали сборные Панамы и Мексики, преодолевшие непростой путь к решающему матчу.

Сенсационная сборная Панамы еще в групповом этапе начала заявлять, что они готовы сражаться за "Золотой кубок". "Канальщики" заняли первое место в квартете С, который они формировали вместе и Коста-Рикой, Мартиникой и Сальвадором. В четвертьфинале Панама сокрушила недавнего хозяина ЧМ-2022 Катар (4:0), а в полуфинале сенсационно обыграла США (1:1, 5:4 в серии пенальти). Хотя у "звездной сборной" на турнире в обойме не было своих именитых представителей (таких как Дест, Пулишич и другие), сенсации от "канальщиков" это не отменяет.

Видеообзор матча США – Панама:

Вторым финалистом, которого все и так ожидали увидеть в поединке за "Золотой кубок", стала сборная Мексики. Коллектив не слишком уверенно преодолел группу В, которую формировал вместе с Катаром, Гондурасом и Гаити, однако стал победителем квартета. В первом раунде плей-офф "Майя" взяли верх над Коста-Рикой (2:0), а в полуфинале не оставили шансов для Ямайки, которую мексиканцы разнесли со счетом 3:0.

Кстати говоря. Группу А формировали в США. Ямайка, Тринидад и Тобаго и Сен-Китс и Невис, а квартет D состоял из таких команд, как Гватемала, Канада, Гваделупа и Куба.

Видеообзор матча Мексика – Ямайка:

Финальный поединок за "Золотой кубок" между Мексикой и Панамой состоится 17 июля на "SofiStaduim" в США.

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