Мексика – Панама 1:0

Гол: Хіменес, 88

У ніч з 16 на 17 липня в Інглвуді (США, штат Каліфорнія) відбувся фінальний матч розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ. За титул чемпіона Північної Америки боролися Мексика та сенсаційна Панама, пише 24 Канал.

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Фіналіст Кубка КОНКАКАФ збірна Панами стала справжнім відкриттям турніру. На шляху до вирішального поєдинку "Канальники" у чвертьфіналі розгромили Катар (4:0), а у півфіналі сенсаційно вибили з розіграшу збірну США (1:1, 5:4 у серії пенальті).

До 88-ї хвилини фінального поєдинку рахунок тримався нічийний – 0:0. Панама мала всі шанси вперше здобути Кубок КОНКАКАФ. Все перекреслив форвард "зелених" Сантьяго Хіменес. За дві хвилини до завершення поєдинку нападник Феєнорда отримав м'яч в центрі поля, обіграв захисника та вийшов сам на сам з голкіпером. Не зближуючись з воротарем, Хіменес точно пробив у правий кут воріт.

Відео голу Хіменеса

Збірна Мексики виграла свій рекордний 12-й Кубок КОНКАКАФ. Панама втретє стала віцечемпіоном. Зазначимо, що друге місце за кількістю трофеїв посідає збірна США – 7 перемог у фіналах.