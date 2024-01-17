Тренер Валенсии пролил свет на участие Яремчука в матче Кубка Короля

Уже в среду, 17 января, Валенсия проведет матч 1/8 финала Кубка Короля против Сельты. В преддверии поединка определилась судьба Романа Яремчука в этом поединке.

Роман Яремчук пропустил предыдущий матч Валенсии против Кадиса из-за простуды. Накануне кубкового поединка главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха рассказал о состоянии здоровья украинского форварда и его физической готовности к следующей встрече.

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Сыграет ли украинец в Кубке Испании

Наставник Валенсии подтвердил, что Яремчук сможет помочь команде в ближайшей игре Кубка Испании.

Как чувствует себя Яремчук? Ему уже лучше, он полностью завершил тренировку с командой. Он может сыграть против Сельты,

– ответил наставник "летучих мышей".

Матч 1/8 финала Кубка Испании Валенсия – Сельта начнется 17 января в 21:00 по Киеву.

Для 28-летнего украинского нападающего следующий матч может стать 17-м в футболке испанского клуба. Пока Роман забил за "летучих мышей" всего 2 гола.

Напомним, что Яремчук играет в аренде в Валенсии, рассчитанной до конца текущего сезона-2023/2024. После этого должен вернуться в бельгийское Брюгге, с которым у него соглашение до 30 июня 2026 года.

Недавно появилась информация, что в испанском клубе изменили мнение относительно будущего украинца и отказались досрочно разрывать арендное соглашение с Брюгге. Хотя раньше у Валенсии были такие мысли, ведь Роман показывал очень плохую игру.

Да и сама Валенсия не поражает своими выступлениями. После 20 туров команда набрала 29 очков и идет на 8-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги. После кубкового матча "летучие мыши" будут принимать дома в чемпионате Атлетик Бильбо (20 января).