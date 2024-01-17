Роман Яремчук пропустив попередній матч Валенсії проти Кадіса через застуду. Напередодні кубкового поєдинку головний тренер "кажанів" Рубен Бараха розповів про стан здоров'я українського форварда та його фізичну готовність до наступної зустрічі.

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Чи зіграє українець у Кубку Іспанії

Наставник Валенсії лише підтвердив, що Яремчук зможе допомогти команді у найближчій грі Кубка Іспанії.

Як почувається Яремчук? Йому вже краще, він повністю завершив тренування з командою. Він може зіграти проти Сельти,

– відповів наставник "кажанів".

Зверніть увагу! Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії Валенсія – Сельта розпочнеться 17 січня о 21:00 за Києвом.

Для 28-річного українського нападника наступний матч може стати 17-м у футболці іспанського клубу. Наразі Роман забив за "кажанів" лише 2 голи.

Нагадаємо, що Яремчук грає в оренді у Валенсії, яка розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024. Після чого повинен повернутись у бельгійське Брюгге, з яким у нього угода до 30 червня 2026-го року.

Нещодавно з'явилась інформація, що в іспанському клубі змінили думку щодо майбутнього українця та відмовились достроково розривати орендну угоду із Брюгге. Хоча раніше у Валенсії були такі думки, адже Роман показував дуже погану гру.

Та й сама Валенсія не вражає своїми виступами. Після 20-ти турів команда набрала 29 очок та йде на 8-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги. Після кубкового матчу "кажани" прийматимуть вдома у чемпіонаті Атлетік Більбо (20 січня).