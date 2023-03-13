С новым рекордом: Украина выиграла медальный зачет Кубка Европы по метаниям
Источник:Фейсбук НОК Украины
В португальском городе Лейрия завершился Кубок Европы по метаниям. Сборная Украины с национальным рекордом выступила на турнире.
Программу Кубка Европы по метаниям составляли следующие соревнования: толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья. Турниры проходили в категории взрослых мужчин и женщин, а также среди молодежи до 23 лет.
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Невероятное выступление украинцев
Сборная Украины на Кубке Европы была представлена восемью атлетами. В итоге "сине-желтые" добыли в борьбе четыре золотые и одну серебряную медали.
К ранее добытому "золоту" Михаила Комана (молот) и "серебра" Михаила Брудина (диск) добавились еще три награды.
Бронзовый призер чемпионата Европы Роман Кокошко с личным рекордом толкнул ядро на 21,52 метра. Этот результат позволил ему одержать победу в соревнованиях.
Золотые награды среди молодежи завоевали Артур Фельфнер (копье, 80.09 м) и Валерия Иваненко-Кирилина (молот, 65.51 м).
Все медали сборной Украины на Кубке Европы-2023
- "золото": Михаил Кохан (метание молота, U23), Артур Фельфнер (метание копья, U23), Роман Кокошко (толкание ядра), Валерия Иваненко-Кирилина (метание молота, U23)
- "серебро": Михаил Брудин (метание диска, U23)
В общем зачете Украина заняла первое место, опередив Германию. Таким образом, Украина превзошла достижения 2007 года, когда "сине-желтые" выиграли три "золота".
Общий медальный зачет Кубка Европы-2023 по метаниям
- 1. Украина – 5 (4 "золото" + 1 "серебро" + 0 "бронза")
- 2. Германия – 5 (2 + 2 + 1)
- 3. Португалия – 3 (2 + 1 + 0)
- 4. Италия – 6 (1 + 1 + 4)
- 5. Норвегия – 2 (1 + 1 + 0)