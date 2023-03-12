Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что уверенная и консолидированная позиция западных лидеров даже через спортивное давление на Россию может дать свои результаты.

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По словам Фесенко, возможность недопуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям, хотя и символическое давление, все же является проявлением международной изоляции.

Такая изоляция достаточно серьезно влияет и уже ощущается россиянами. Многие привыкли наблюдать за футбольными матчами, но теперь российские команды не допускают к соревнованиям. Более того, Международная федерация биатлона уже приняла решение не допускать к соревнованиям россиян и белорусов.

Россияне обеспокоены

О возможном недопуске россиян к Олимпийским играм сейчас идет сложная дискуссия, сообщил Фесенко. Есть информация, что даже секретарь российского совбеза Николай Патрушев специально встречался с главой Международного олимпийского комитета.

Политолог предположил, что россияне пытаются традиционно использовать взяточничество, чтобы их все же допустили к соревнованиям.

Фесенко о спортивной изоляции стран-агрессорок: смотреть видео

Это может дать результаты

Фесенко напомнил, когда Советский Союз вторгся с войной на территорию Афганистана, Соединенные Штаты Америки и целый ряд стран бойкотировали олимпиаду в Москве в 1980 году.

Бойкот не дал конкретного результата, но это была реакция, реакция на позорную войну. И сейчас, я думаю, что нужна жесткая реакция,

– подчеркнул эксперт.

Он убежден, что сейчас очень важна позиция стран, имеющих вес в спортивном движении. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки, важная позиция Великобритании, Франции.

Следовательно, необходимо объединить усилия всех партнеров Украины для последовательной и консолидированной позиции, которая может привести к реальным результатам, резюмировал Фесенко.

Украина настаивает на изоляции России