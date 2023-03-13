Програму Кубка Європи з метань складали наступні змагання: штовхання ядра, метання диска, метання молота та метання списа. Турніри відбувалися у категорії дорослих чоловіків та жінок, а також серед молоді віком до 23 років.
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Неймовірний виступ українців
Збірна України на Кубку Європи була представлена вісьмома атлетами. У підсумку "синьо-жовті" вибороли чотири золоті та одну срібну медалі.
До раніше здобутого "золота" Михайла Комана (молот) та "срібла" Михайла Брудіна (диск) додалися ще три нагороди.
Бронзовий призер чемпіонату Європи Роман Кокошко з особистим рекордом штовхнув ядро на 21,52 метра. Цей результат дозволив йому здобути перемогу в змаганнях.
Золоті нагороди серед молоді здобули Артур Фельфнер (спис, 80.09 м) та Валерія Іваненко-Кириліна (молот, 65.51 м).
Усі медалі збірної України на Кубку Європи-2023
- "золото": Михайло Кохан (метання молота, U23), Артур Фельфнер (метання списа, U23), Роман Кокошко (штовхання ядра), Валерія Іваненко-Кириліна (метання молота, U23)
- "срібло": Михайло Брудін (метання диска, U23)
У загальному заліку Україна посіла перше місце, випередивши Німеччину. Таким чином Україна перевершила досягнення 2007 року, коли "синьо-жовті" виграли три "золота".
Загальний медальний залік Кубку Європи-2023 з метань
- 1. Україна – 5 (4 "золото" + 1 "срібло" + 0 "бронза")
- 2. Німеччина – 5 (2 + 2 + 1 )
- 3. Португалія – 3 (2 + 1 + 0 )
- 4. Італія – 6 (1 + 1 + 4)
- 5. Норвегія – 2 (1 + 1 + 0)