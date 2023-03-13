Програму Кубка Європи з метань складали наступні змагання: штовхання ядра, метання диска, метання молота та метання списа. Турніри відбувалися у категорії дорослих чоловіків та жінок, а також серед молоді віком до 23 років.

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Неймовірний виступ українців

Збірна України на Кубку Європи була представлена вісьмома атлетами. У підсумку "синьо-жовті" вибороли чотири золоті та одну срібну медалі.

До раніше здобутого "золота" Михайла Комана (молот) та "срібла" Михайла Брудіна (диск) додалися ще три нагороди.

Бронзовий призер чемпіонату Європи Роман Кокошко з особистим рекордом штовхнув ядро на 21,52 метра. Цей результат дозволив йому здобути перемогу в змаганнях.

Золоті нагороди серед молоді здобули Артур Фельфнер (спис, 80.09 м) та Валерія Іваненко-Кириліна (молот, 65.51 м).

Усі медалі збірної України на Кубку Європи-2023

"золото": Михайло Кохан (метання молота, U23), Артур Фельфнер (метання списа, U23), Роман Кокошко (штовхання ядра), Валерія Іваненко-Кириліна (метання молота, U23)

Михайло Кохан (метання молота, U23), Артур Фельфнер (метання списа, U23), Роман Кокошко (штовхання ядра), Валерія Іваненко-Кириліна (метання молота, U23) "срібло": Михайло Брудін (метання диска, U23)

У загальному заліку Україна посіла перше місце, випередивши Німеччину. Таким чином Україна перевершила досягнення 2007 року, коли "синьо-жовті" виграли три "золота".

Загальний медальний залік Кубку Європи-2023 з метань