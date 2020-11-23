ФИБА изменила формат Кубка Европы. В этом турнире выступают сразу три украинских клуба – "Днепр", "Киев-Баскет" и "Прометей".

ФИБА уже не впервые меняет формат проведения Кубка Европы. На этот раз изменения касаются формирования групп, места проведения матчей (и их количества), и выхода в плей-офф, пишет basket.com.ua.

Стоящее Украинские баскетболисты отказались играть в сборной с американским легионером

Относительно количества групп и соперников украинцев

В турнире выступят 24 команды. Перед тем их разбили на 7 групп (три группы по четыре команды и четыре группы по три команды). Теперь же будет шесть групп, в которых будет четыре команды. Таким образом три группы, которые были в группе G, были добавлены в группы B, D и F.

Именно в группе B выступают две украинские команды – "Киев-Баскет" и "Прометей". Поэтому кроме болгарского "Рилски", команды также сыграют и против австрийского "Капфенберга".

"Днепр" остался в группе E, и у него соперники не изменились – английский "Лондон Лайонс", швейцарский "Фрибург" и польский "Анвил".

Когда и где состоятся матчи

Изменилась и дата проведения матчей. Кубок Европы должен был стартовать 6 января. И каждая команда должна была сыграть по шесть матчей (три дома и три на выезде). Зато теперь все матчи состоятся в так называемых "пузырях" – в одном городе одной из команд. И команды сыграют лишь три матча – по одному с каждым с соперником в группе. Они состоятся с 26 по 29 января.

Выход в плей-офф и определение победителя

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. А также четыре из шести лучших команд, которые займут третьи места. В 1/8 финала между собой не смогут сыграть команды, выступавшие в одной группе.

Матч 1/8 финала и четвертьфинала будут состоять из одного матча. И они тоже произойдут в одном из городов. Они запланированы на 23 и 25 марта.

Определение победителя Кубка Европы состоится в Финале четырех 23-25 апреля.